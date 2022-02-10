Иммунолог рассказал, почему могут отличаться результаты тестов на коронавирус

Короткая ссылка
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, почему могут отличаться результаты экспресс- и ПЦР-тестов на коронавирус.
Иммунолог рассказал, почему могут отличаться результаты тестов на коронавирус
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что чувствительность ПЦР-исследования выше, но для того, чтобы выявить наличие коронавируса в организме, достаточно экспресс-тестирования.

«Если экспресс-тест показал положительный результат, а ПЦР-тест — отрицательный, такое может быть, потому что вирусы не сидят и не ждут. Зависит от того, как взят мазок, сколько он хранился», — отметил Жемчугов.

По его словам, у тех, кто болеет бессимптомно, могут быть отрицательные результаты тестов, но потом появляются антитела.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить