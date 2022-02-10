Иммунолог рассказал, почему могут отличаться результаты тестов на коронавирус

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, почему могут отличаться результаты экспресс- и ПЦР-тестов на коронавирус.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что чувствительность ПЦР-исследования выше, но для того, чтобы выявить наличие коронавируса в организме, достаточно экспресс-тестирования.

«Если экспресс-тест показал положительный результат, а ПЦР-тест — отрицательный, такое может быть, потому что вирусы не сидят и не ждут. Зависит от того, как взят мазок, сколько он хранился», — отметил Жемчугов.

По его словам, у тех, кто болеет бессимптомно, могут быть отрицательные результаты тестов, но потом появляются антитела.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.