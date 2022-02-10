Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко прокомментировал концепцию круизного туризма

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал концепцию круизного туризма.
Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко прокомментировал концепцию круизного туризма
  • ©Andrew Peacock
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что если брать морскую составляющую, то Чёрное и Каспийское моря могли бы стать довольно серьёзными направлениями с точки зрения развития внутриморских круизных движений.

«В одночасье вряд ли будет можно видоизменить весь круизный сектор, учитывая сложность таких задач, как строительство флота и соответствующей инфраструктуры. Тем не менее первые проекты в данных направлениях уже появились», — отметил Осауленко.

Ранее сообщалось, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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