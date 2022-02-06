Кабмин России утвердил концепцию круизного туризма до 2024 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных путешествий по стране.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года», — говорится в заявлении.

В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер «Пётр Великий» планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.