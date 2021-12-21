Круизный лайнер «Пётр Великий» планируют сдать в 2022 году

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Круизный лайнер «Пётр Великий» планируют сдать в следующем году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров во время правительственного часа в Госдуме.
Круизный лайнер «Пётр Великий» планируют сдать в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Первый лайнер «Мустай Карим» в прошлом году пополнил круизный флот нашей страны. А его близнец «Пётр Великий» будет сдан в следующем году», — сказал Мантуров.

В сентябре 2021 года сообщалось, что лайнер готовят к ходовым испытаниям в Астраханской области.

Отмечается, что на борту «Петра Великого» смогут разместиться до 300 пассажиров. Лайнер будет соответствовать пятизвёздочному отелю: на судне предусмотрены рестораны, тренажёрные залы, спа-салоны, сауны.

Строительство идёт по заказу Московского речного пароходства.

Ранее сообщалось, что комитет по внешним связям Санкт-Петербурга планирует провести серию мероприятий в Роттердаме и Антверпене в 2022 году в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

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