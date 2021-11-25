Власти Петербурга планируют провести серию мероприятий в городах Европы в честь 350-летия Петра I

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга планирует провести серию мероприятий в Роттердаме и Антверпене в 2022 году в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

«Наши нидерландские и бельгийские партнёры в курсе этих планов и уже подтвердили готовность провести совместные мероприятия», — заявил заместитель председателя комитета Андрей Хлутков на презентации международной части программы 2022 года по случаю юбилейной даты для представителей дипломатического корпуса.

В беседе с ТАСС он пояснил, что сроки и формат мероприятий зависят от эпидемиологической обстановки.

«Мы постараемся, чтобы это был всё-таки период, максимально приближенный к дате рождения императора, то есть летний период. Мы хотели провести презентацию Петербурга в наших городах-побратимах, потому что, во-первых, этого уже давно не было из-за пандемийного периода, и, мне кажется, повод очень замечательный», — сказал Хлутков.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия со дня рождения Петра I.