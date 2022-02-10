В России спрос на препараты для укрепления иммунитета вырос на 20%

В общественной организации «Общественная потребительская инициатива» рассказали, что этой зимой спрос на витамины и препараты для укрепления иммунитета среди россиян вырос на 20%.

Об этом пишет «Российская газета».

Особенно востребован витамин D в различных формах и продукция с экстрактом эхинацеи. Это связано с ростом заболеваемости из-за нового штамма коронавируса «омикрон», прокомментировали в организации.

Там также отметили отсутствие проблем с обеспеченностью населения жизненно необходимыми лекарствами и препаратами для лечения COVID-19 в аптеках, несмотря на десятикратный рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.