В России спрос на препараты для укрепления иммунитета вырос на 20%
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Об этом пишет «Российская газета».
Особенно востребован витамин D в различных формах и продукция с экстрактом эхинацеи. Это связано с ростом заболеваемости из-за нового штамма коронавируса «омикрон», прокомментировали в организации.
Там также отметили отсутствие проблем с обеспеченностью населения жизненно необходимыми лекарствами и препаратами для лечения COVID-19 в аптеках, несмотря на десятикратный рост заболеваемости коронавирусом.
Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.