Зюганов заявил, что проект о признании ЛНР и ДНР планируют рассмотреть на следующей неделе

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В начале следующей недели на Совете Госдумы планируется рассмотреть проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов заявил, что проект о признании ЛНР и ДНР планируют рассмотреть на следующей неделе
  • РИА Новости

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сказал, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда всё будет в порядке.

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