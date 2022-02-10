Депутат Швыткин высказался по поводу планов по индексации пенсий военным пенсионерам

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о готовности законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Парламентарий отметил, что сейчас все возможности для принятия законопроекта существуют.

«Я надеюсь, что мы в феврале данный законопроект примем Государственной думой, потом процедура Совета Федерации, подписание президентом России — и вступит в законную силу. Предполагается, что будет перерасчёт пенсий произведён, безусловно, с 1 января 2022 года, как и было озвучено президентом нашей страны», — подчеркнул Швыткин.

По мнению депутата, это «хорошая поддержка» людей, которые отслужили определённое время в Вооружённых силах России, а также приравненных к ним лиц.

Ранее Мишустин заявил о готовности закона об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Он уточнил, что «надбавка будет начислена с 1 января текущего года».

21 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года.