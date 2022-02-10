Кардиолог Бойцов объяснил рост числа сердечно-сосудистых заболеваний в России

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Глава Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, почему люди стали чаще страдать сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Кардиолог Бойцов объяснил рост числа сердечно-сосудистых заболеваний в России
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Своё мнение он выразил в эфире НТВ.

«Люди стали жить дольше, по крайней мере, до пандемии. Люди стали переживать и свой инфаркт миокарда, люди стали переживать своё онкологическое заболевание. Пережив онкологическое заболевание, люди стали получать инфаркты. Пережив инфаркты, люди стали получать онкологические заболевания… В связи с этим актуализировались некоторые другие болезни, до которых раньше люди не доживали. Например, та же самая сердечная недостаточность. Раньше инфаркт — и всё», — сказал Бойцов.

По словам кардиолога, в настоящее время инфаркты лечат гораздо успешнее, чем ранее, поэтому «доля той же самой сердечной недостаточности неизбежно будет возрастать».

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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