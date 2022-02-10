Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетила МГУ

Глава британского МИД Лиз Трасс и ректор МГУ Виктор Садовничий встретились в Фундаментальной библиотеке учебного заведения.

Ректор показал министру макет новых и старых кампусов университета, научно-технологической долины МГУ и школ.

Во время визита Трасс отметила заинтересованность Лондона в российской университетской математике и методике преподавания дисциплины.

«Результаты, представленные вами, впечатляют. Нас, конечно, интересует, каким образом математики, представляющие корневую дисциплину, развиваются в Московском университете и Школе (Колмогорова. — RT)», — цитирует министра РИА Новости.

9 февраля Трасс прибыла в Россию для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава британского МИД пробудет в Москве в рамках официального визита два дня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала поездку Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».