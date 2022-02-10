ТАСС: заболевший коронавирусом Жириновский иногда использует кислородную маску

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не подключён в аппарату ИВЛ, но ему иногда дают кислородную маску.
ТАСС: заболевший коронавирусом Жириновский иногда использует кислородную маску
  • РИА Новости

«Владимир Вольфович никаким аппаратом ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.

О его госпитализации СМИ сообщали 9 февраля.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).

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