ТАСС: заболевший коронавирусом Жириновский иногда использует кислородную маску

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не подключён в аппарату ИВЛ, но ему иногда дают кислородную маску.

«Владимир Вольфович никаким аппаратом ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.

О его госпитализации СМИ сообщали 9 февраля.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).