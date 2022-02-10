ТАСС: заболевший коронавирусом Жириновский иногда использует кислородную маску
- РИА Новости
«Владимир Вольфович никаким аппаратом ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.
О его госпитализации СМИ сообщали 9 февраля.
В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).