В ЛДПР сообщили о состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского
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«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения», — сказали ТАСС в пресс-службе политсилы.
Ранее СМИ сообщали, что Жириновский госпитализирован.
Позднее в пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).
В ведомстве подчеркнули, что Жириновскому «оказывается вся необходимая медицинская помощь».