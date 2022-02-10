В ЛДПР сообщили о состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского

В пресс-службе ЛДПР заявили, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения», — сказали ТАСС в пресс-службе политсилы.

Ранее СМИ сообщали, что Жириновский госпитализирован.

Позднее в пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19 (штамм «омикрон»).

В ведомстве подчеркнули, что Жириновскому «оказывается вся необходимая медицинская помощь».