Фармаколог Андреев дал советы по приёму лекарственных препаратов

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Заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев дал советы по приёму лекарственных препаратов.
Фармаколог Андреев дал советы по приёму лекарственных препаратов
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«Идеальный вариант — запивать лекарственный препарат водой, лучше не четверть глотка, а нормальная доза чистой воды. За исключением некоторых случаев, когда благодаря взаимодействию с пищей улучшается всасывание», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В качестве примера Андреев привёл препараты железа, которые лучше всасываются вместе с витамином С.

Как добавил эксперт, универсального рецепта нет, поскольку каждый препарат по-своему взаимодействует с пищей.

Ранее, как сообщала Общественная служба новостей, клинический фармаколог, практикующий врач Александр Эдигер дал советы по лечению насморка в случае инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

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