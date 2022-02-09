Фармаколог Андреев дал советы по приёму лекарственных препаратов
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«Идеальный вариант — запивать лекарственный препарат водой, лучше не четверть глотка, а нормальная доза чистой воды. За исключением некоторых случаев, когда благодаря взаимодействию с пищей улучшается всасывание», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
В качестве примера Андреев привёл препараты железа, которые лучше всасываются вместе с витамином С.
Как добавил эксперт, универсального рецепта нет, поскольку каждый препарат по-своему взаимодействует с пищей.
Ранее, как сообщала Общественная служба новостей, клинический фармаколог, практикующий врач Александр Эдигер дал советы по лечению насморка в случае инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».