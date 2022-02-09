Иммунолог Крючков высказался о защитных уровнях антител

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался о защитных уровнях антител.
Иммунолог Крючков высказался о защитных уровнях антител
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«С моей точки зрения, если говорить в контексте штамма «омикрон», все значения ниже 1000 BAU/мл я бы уже считал недостаточным уровнем антител для защиты от коронавируса», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если уровень ниже 500 BAU/мл, то стоит задуматься о вакцинации.

Как отметил Крючков, важно помнить, что уровень антител после перенесённой болезни со временем снижается.

«То есть после болезни могло быть 2000 BAU/мл, а через четыре месяца — 200 BAU/мл», — пояснил он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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