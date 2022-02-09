Рост реальных зарплат в России в ноябре ускорился до 3,4% в годовом выражении
- РИА Новости
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе — ноябре 2021 года составила 54 588 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%, в ноябре 2021 года — 55 639 рублей и выросла на 12,1%», — цитирует РИА Новости сообщение федеральной службы.
Уточняется, что в первом полугодии реальные зарплаты граждан России выросли на 3,4% в годовом выражении.
Ранее аналитики выяснили, в каком возрасте россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги.