Иммунолог Жемчугов напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения «омикрона»

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения «омикрона».

«Да, к сожалению, вирус мутирует. Он очень сильно отличается, больше чем наполовину от первых штаммов. Даже те, кто переболел раньше, они могут болеть повторно, потому что штамм очень сильно обновился. И тот иммунитет, который есть, он действует слабее», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Жемчугов, вакцинация может помочь тем, кто переболел «омикроном». По словам эксперта, стоит привиться и тем, кто ещё не вакцинирован.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».