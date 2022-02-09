Иммунолог Жемчугов напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения «омикрона»

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения «омикрона».
Иммунолог Жемчугов напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения «омикрона»
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«Да, к сожалению, вирус мутирует. Он очень сильно отличается, больше чем наполовину от первых штаммов. Даже те, кто переболел раньше, они могут болеть повторно, потому что штамм очень сильно обновился. И тот иммунитет, который есть, он действует слабее», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Жемчугов, вакцинация может помочь тем, кто переболел «омикроном». По словам эксперта, стоит привиться и тем, кто ещё не вакцинирован.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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