Стоматолог Толмачёва рассказала о самых распространённых ошибках при чистке зубов

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Стоматолог-терапевт клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Лариса Толмачёва рассказала о самых распространённых ошибках при чистке зубов.
Стоматолог Толмачёва рассказала о самых распространённых ошибках при чистке зубов

    В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что это недостаточное количество времени на процедуру, а также чистка зубов только по горизонтали и «полировка» лишь передних зубов.

    «При этом жевательные поверхности дальних зубов и межзубные промежутки остаются без внимания. В результате там накапливаются бактерии и возникает воспалительный процесс, который без должных мер будет прогрессировать», — отметила Толмачёва.

    По её словам, важно чистить зубы не только утром, но и вечером, поскольку именно ночью бактерии в полости рта размножаются активнее всего.

    Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

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