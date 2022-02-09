Опрос: работодатели рассказали о плюсах семейных и одиноких соискателей

Аналитики сервиса «VK Работа» провели исследование и выяснили, какие плюсы работодатели видят у семейных и одиноких соискателей.

Как пишет Life.ru, опрос показал, что каждый четвёртый работодатель предпочитает кандидатов, состоящих в отношениях. При этом 46% респондентов хотели бы, чтобы сотрудник не отвлекался на брак и детей в ущерб делам компании.

По словам 43% участников исследования, вопросы о личной жизни в анкете при трудоустройстве позволяют им определить тех, кто потенциально не уйдёт в декрет.

Со своей стороны, 86% соискателей утверждают, что не сталкивались с отказом из-за наличия или отсутствия супруга/супруги или детей.

Это подтвердили и работодатели — 83% из них сообщили, что семейное положение не становится причиной для принятия отрицательного решения по кандидатуре.

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