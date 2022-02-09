Фармаколог Андреев усомнился в целесообразности приёма антибиотиков при COVID-19

Заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев усомнился в целесообразности приёма антибиотиков при COVID-19.

«Да, бывает так, что доктор пришёл и антибиотик не назначил. Даже при пневмонии. Вирусная пневмония, к сожалению, антибиотиками не лечится», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, недавно были опубликованы материалы китайских специалистов, согласно которым раннее назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции у пациентов с коронавирусом приводило к более тяжёлому течению болезни.

Кроме того, Андреев напомнил, что самостоятельно назначать себе курс антибиотиков нельзя, их может выписать только врач.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».