В России за год осудили за экстремизм и терроризм более 1,2 тысячи человек
- РИА Новости
«За преступления террористической направленности осуждены 682 лица, а за преступления экстремистской направленности — 606 лиц», — приводит его слова ТАСС.
В 2020 году за терроризм в стране осудили 575 человек, за экстремизм — 325.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее призвал усилить мониторинг интернета в сфере выявления экстремизма.
Отмечается, что меры должны включать в себя выявление в интернете материалов по вербовке людей для противоправных действий, в том числе пропагандирующих терроризм и экстремизм.