В России за год осудили за экстремизм и терроризм более 1,2 тысячи человек

Более 1,2 тыс. человек осудили в России за терроризм и экстремизм в течение 2021 года, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«За преступления террористической направленности осуждены 682 лица, а за преступления экстремистской направленности — 606 лиц», — приводит его слова ТАСС.

В 2020 году за терроризм в стране осудили 575 человек, за экстремизм — 325.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее призвал усилить мониторинг интернета в сфере выявления экстремизма.

Отмечается, что меры должны включать в себя выявление в интернете материалов по вербовке людей для противоправных действий, в том числе пропагандирующих терроризм и экстремизм.