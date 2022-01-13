Бастрыкин предложил усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета в сфере выявления экстремизма.

«Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

Отмечается, что меры должны включать в себя выявление в интернете материалов по вербовке людей для противоправных действий, в том числе пропагандирующих терроризм и экстремизм.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.