Путин заявил о постоянном совершенствовании российской судебной системы

Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система страны не является «бездушной машиной» и постоянно совершенствуется.

«Конечно, судебная система в любой стране, и в Российской Федерации в частности, — это огромная машина, огромный механизм», — приводит ТАСС его слова на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Путин добавил, что руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают, как усовершенствовать работу системы.

Ранее Путин заявил, что российские граждане при обращении в суды должны получать быстрый отклик и справедливое решение.