Председатель ВС Лебедев заявил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что покупатели могут оставлять негативные отзывы о товаре или услуге в интернете.
Председатель ВС Лебедев заявил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете
  • ©Luis Alvarez
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Как пишет РИА Новости, ранее женщине, оставившей негативные отзывы о спортзале в интернете, аннулировали абонемент. После того как спор дошёл до Верховного суда, абонемент был восстановлен, а случай включили в обзор судебной практики.

По словам Лебедева, негативное мнение клиентов не может становиться основанием для отказа от договора.

«Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора», — сказал председатель ВС.

Он добавил, что в России суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.

В декабре председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение создать единый сервис по фактам нарушения прав потребителей в сфере услуг.

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