Председатель ВС Лебедев заявил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете
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Об этом он сказал в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Как пишет РИА Новости, ранее женщине, оставившей негативные отзывы о спортзале в интернете, аннулировали абонемент. После того как спор дошёл до Верховного суда, абонемент был восстановлен, а случай включили в обзор судебной практики.
По словам Лебедева, негативное мнение клиентов не может становиться основанием для отказа от договора.
«Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора», — сказал председатель ВС.
Он добавил, что в России суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.
В декабре председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение создать единый сервис по фактам нарушения прав потребителей в сфере услуг.