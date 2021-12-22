В Госдуме поддержали идею создания сервиса о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение создать единый сервис о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг.

«Предложение разумное, поддерживаю. Это что-то подобно горячей линии, только с фиксацией и публичной демонстрацией поступившей информации и принятых мер», — сказал депутат.

Он отметил, что в интернете можно найти много информации по данной тематике.

«В интернете огромное количество роликов, где полки магазинов, особенно экономкласса и особенно в глубинке, просто завалены просроченными продуктами. Это нарушение прав потребителей. Услуги ЖКХ очень часто предоставляются с нарушениями. Вода горячая не той температуры или грязная и так далее. Поэтому если этот сервис даст возможность гражданам отстаивать свои права, а надзорным и контролирующим органам вовремя реагировать, то идея абсолютно верная», — добавил Нилов.

Ранее Виталий Милонов предложил создать новый электронный сервис, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих.

Милонов подчеркнул, что в последнее время в жизни россиян стали играть важную роль цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня.