В Госдуме поддержали идею создания сервиса о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение создать единый сервис о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг.
В Госдуме поддержали идею создания сервиса о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Предложение разумное, поддерживаю. Это что-то подобно горячей линии, только с фиксацией и публичной демонстрацией поступившей информации и принятых мер», — сказал депутат.

Он отметил, что в интернете можно найти много информации по данной тематике.

«В интернете огромное количество роликов, где полки магазинов, особенно экономкласса и особенно в глубинке, просто завалены просроченными продуктами. Это нарушение прав потребителей. Услуги ЖКХ очень часто предоставляются с нарушениями. Вода горячая не той температуры или грязная и так далее. Поэтому если этот сервис даст возможность гражданам отстаивать свои права, а надзорным и контролирующим органам вовремя реагировать, то идея абсолютно верная», — добавил Нилов.

Ранее Виталий Милонов предложил создать новый электронный сервис, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих.

Милонов подчеркнул, что в последнее время в жизни россиян стали играть важную роль цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить