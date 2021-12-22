В Госдуме предложили создать единый сервис о фактах нарушения прав потребителя в сфере услуг

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать новый электронный сервис, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих. Копия письма на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Милонов подчеркнул, что в последнее время в жизни россиян стали играть важную роль цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня.

Между тем, по словам парламентария, в ходе своей депутатской деятельности он часто сталкивается с обращениями граждан о нарушении их прав как потребителей.

Собеседник RT пояснил, что россияне сообщают, в частности, о фактах необоснованного роста тарифов ЖКХ, скачкообразном росте цен на отдельные товары или услуги.

По мнению депутата, надзор за соблюдением прав потребителей в России «приобретает особую значимость в деле сохранения благополучия и социального мира».

«Прошу вас рассмотреть и оценить идею о создании нового электронного сервиса для граждан России, в котором была бы предусмотрена возможность оперативно сообщать в единый ситуационный центр о фактах нарушения прав потребителя в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола (либо ненадлежащего, халатного или преступного исполнения обязанностей) государственных служащих», — говорится в обращении.

Ранее Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса.