Путин призвал суды быстро и справедливо принимать решения по обращению россиян
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.
«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», — цитирует ТАСС главу государства.
Также президент отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий — в плане технического оснащения судов и к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Путин 9 февраля в режиме видео-конференц-связи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.