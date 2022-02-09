Путин призвал суды быстро и справедливо принимать решения по обращению россиян

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские граждане при обращении в суды должны получать быстрый отклик и справедливое решение.

Об этом он заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», — цитирует ТАСС главу государства.

Также президент отметил, что российская судебная система должна быть полностью готова к широкому применению передовых технологий — в плане технического оснащения судов и к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Путин 9 февраля в режиме видео-конференц-связи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.