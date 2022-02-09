За год количество дел о банкротстве граждан в России выросло почти вдвое

За год количество дел о банкротстве граждан на территории России выросло почти вдвое, до 146 тыс., заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза — с 74,6 тыс. в 2020 году до 146 тыс. в 2021-м», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому в случае смерти или инвалидности заёмщика взятые им кредиты банкам должны возмещать страховые компании.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко напомнила о способах расплатиться по кредитам.