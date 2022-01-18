Эксперт Центра финансовой грамотности Дайнеко напомнила о способах расплатиться по кредитам

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко напомнила о способах расплатиться по кредитам.

В беседе с «Российской газетой» она посоветовала, в частности, оценить свой долговой портфель.

«Нужно составить детальный перечень долговых обязательств, указав остаток задолженности, остаточный срок погашения по графику платежей, размер ежемесячного платежа и процентную ставку по кредиту», — сказала эксперт.

По словам Дайнеко, из этого списка необходимо выбрать самые невыгодные обязательства. Далее она рекомендует оценить свой бюджет и понять, есть ли возможность ускорить погашение.

Ещё один совет — искать дополнительные, даже разовые источники заработка.

Как полагает эксперт, можно попробовать обратиться и за рефинансированием, чтобы объединить несколько кредитов в один. Также может быть доступна реструктуризация кредитных обязательств.

Крайней мерой Дайнеко назвала банкротство.

«И если уж браться за организацию своего банкротства, нужно подходить к нему обдуманно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому в случае смерти или инвалидности заёмщика взятые им кредиты банкам должны возмещать страховые компании.