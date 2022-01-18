Эксперт Центра финансовой грамотности Дайнеко напомнила о способах расплатиться по кредитам
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» она посоветовала, в частности, оценить свой долговой портфель.
«Нужно составить детальный перечень долговых обязательств, указав остаток задолженности, остаточный срок погашения по графику платежей, размер ежемесячного платежа и процентную ставку по кредиту», — сказала эксперт.
По словам Дайнеко, из этого списка необходимо выбрать самые невыгодные обязательства. Далее она рекомендует оценить свой бюджет и понять, есть ли возможность ускорить погашение.
Ещё один совет — искать дополнительные, даже разовые источники заработка.
Как полагает эксперт, можно попробовать обратиться и за рефинансированием, чтобы объединить несколько кредитов в один. Также может быть доступна реструктуризация кредитных обязательств.
Крайней мерой Дайнеко назвала банкротство.
«И если уж браться за организацию своего банкротства, нужно подходить к нему обдуманно», — добавила она.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому в случае смерти или инвалидности заёмщика взятые им кредиты банкам должны возмещать страховые компании.