В Госдуме предложили защитить наследников от чужих долгов

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому в случае смерти или инвалидности заёмщика взятые им кредиты банкам должны возмещать страховые компании.

Новшество должно помочь избежать ситуаций, когда банки предъявляют претензии к заёмщику или его наследникам, вместо того чтобы проверить, был ли заключён договор страхования, и обратиться напрямую к страховщику, рассказала депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Бывает, что наследники не знают, что их родственник оформлял страховку. А кредитная организация может не проверить информацию и не указать в досудебном требовании или иске, помимо наследников, страховую компанию. В итоге родные умершего заёмщика вынуждены сами возвращать кредит, рассказала Костенко.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал закон о дополнительной защите граждан при оформлении кредитов, принятый в окончательном чтении.