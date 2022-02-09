Песков: формат послания Федеральному собранию ещё не определён
- РИА Новости
«Очевидно, что ещё есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, — мы вас проинформируем», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.
В январе пресс-секретарь президента допустил, что дата послания может быть скорректирована.