Песков: формат послания Федеральному собранию ещё не определён

Окончательное решение по дате и формату проведения послания Федеральному собранию от президента России Владимира Путина будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что ещё есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, — мы вас проинформируем», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.

В январе пресс-секретарь президента допустил, что дата послания может быть скорректирована.