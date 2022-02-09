Песков: формат послания Федеральному собранию ещё не определён

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Окончательное решение по дате и формату проведения послания Федеральному собранию от президента России Владимира Путина будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: формат послания Федеральному собранию ещё не определён
  • РИА Новости

«Очевидно, что ещё есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация, — мы вас проинформируем», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.

В январе пресс-секретарь президента допустил, что дата послания может быть скорректирована.

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