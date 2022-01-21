В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию
- РИА Новости
Официального представителя Кремля спросили, будут ли связаны дата и формат послания с эпидемиологической ситуацией в стране.
«Прямой связи нет — мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», — ответил Песков.
Вместе с этим при подготовке к мероприятию уровень заболеваемости также будет учитываться.
«Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.