В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию при необходимости может быть скорректирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля спросили, будут ли связаны дата и формат послания с эпидемиологической ситуацией в стране.

«Прямой связи нет — мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», — ответил Песков.

Вместе с этим при подготовке к мероприятию уровень заболеваемости также будет учитываться.

«Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.