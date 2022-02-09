Минпросвещения: с 1 сентября систему оплаты труда учителей изменят на шести территориях

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С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий России при поддержке правительства переходят на новую систему оплаты труда учителей.
Минпросвещения: с 1 сентября систему оплаты труда учителей изменят на шести территориях
  • РИА Новости

«Проект постановления сегодня активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся, в ближайшее время его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению для того, чтобы сделать не только анализ данных и выявление дефицитов, а также предложения, как их преодолеть, но и включение новых регионов и переход пилотных регионов к новой системе оплаты труда», — цитирует РИА Новости врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максима Костенко.

Он рассказал, что ключевыми предложениями нового подхода станут повышение размера ставки, что повлечёт привлечение молодых специалистов в профессию, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат.

В сентябре председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что учителя жалуются на чрезмерные объёмы требуемой от них отчётности

В связи с этим политик предложил упростить отчётность для учителей, а также дать им больше творческой свободы в выборе методов и способов обучения детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, опираясь на бюджетные возможности.

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