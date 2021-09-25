Нечаев рассказал о жалобах учителей в связи с чрезмерной отчётностью

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Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что учителя жалуются на чрезмерные объёмы требуемой от них отчётности.
Нечаев рассказал о жалобах учителей в связи с чрезмерной отчётностью
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«Один директор школы мне говорит: «Мы замордованы отчётностью». Неважно, бумажная это отчётность или цифровая, 14% примерно времени учителя уходит на разного вида отчёты. Мы подготовили такую небольшую папку, если позволите, передадим в вашу администрацию — 23 отчёта, которые делают учителя разного вида», — сказал Нечаев.

В связи с этим политик предложил упростить отчётность для учителей, а также дать им больше творческой свободы в выборе методов и способов обучения детей.

«Давайте хорошие функции [Рособрнадзора] оставим, а нагрузку административную, когда есть сначала отчётность, потом контроль над отчётностью, потом надзор за контролем, давайте это упростим», — сказал он.

Ранее Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов.

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