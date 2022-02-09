В Москве за сутки госпитализировали 1528 пациентов с коронавирусом
- AP
За последние 24 часа в Москве зафиксировали 11 521 случай заболевания COVID-19.
Из-за коронавируса в столице скончались 82 пациента, а выздоровели после лечения 25 936.
Накануне были госпитализированы 1566 пациентов с COVID-19.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 93% пациентов с коронавирусной инфекцией в России лечатся амбулаторно.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в столице за последнюю неделю сократилось на 6%.