В Москве за сутки госпитализировали 1528 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 1528 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

AP

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 11 521 случай заболевания COVID-19. Из-за коронавируса в столице скончались 82 пациента, а выздоровели после лечения 25 936. Накануне были госпитализированы 1566 пациентов с COVID-19. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 93% пациентов с коронавирусной инфекцией в России лечатся амбулаторно. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в столице за последнюю неделю сократилось на 6%.