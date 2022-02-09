В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с девятью машинами на Рублёвском шоссе

Короткая ссылка
В Москве возбудили уголовное дело по факту аварии на Рублёвском шоссе в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК России.
В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с девятью машинами на Рублёвском шоссе
  • РИА Новости

«В ДТП участвовали девять автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжёлые сочетанные травмы и множественные переломы», — говорится в заявлении столичного управления ГИБДД.

6 февраля массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 61-м км внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублёвским шоссе.

Ранее стало известно, что в аварии на западе Москвы пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить