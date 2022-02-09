В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с девятью машинами на Рублёвском шоссе

В Москве возбудили уголовное дело по факту аварии на Рублёвском шоссе в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК России.

«В ДТП участвовали девять автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжёлые сочетанные травмы и множественные переломы», — говорится в заявлении столичного управления ГИБДД.

6 февраля массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 61-м км внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублёвским шоссе.

Ранее стало известно, что в аварии на западе Москвы пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.