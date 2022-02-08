Миллиардер Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублёвском шоссе
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- РИА Новости
«Я сейчас в реанимации, состояние тяжёлое, у меня инфаркт», — сообщил Шепель РИА Недвижимость.
Компания S.Holding создана в 1999 году, занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.
Как сообщалось, на Рублёвском шоссе в сторону области столкнулись один грузовой и восемь легковых автомобилей.
По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека.
6 февраля массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 61-м км внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублёвским шоссе.