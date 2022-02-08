Миллиардер Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублёвском шоссе

В ДТП на Рублёвском шоссе на западе Москвы, в котором столкнулись девять автомобилей, пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.

«Я сейчас в реанимации, состояние тяжёлое, у меня инфаркт», — сообщил Шепель РИА Недвижимость.

Компания S.Holding создана в 1999 году, занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.

Как сообщалось, на Рублёвском шоссе в сторону области столкнулись один грузовой и восемь легковых автомобилей.

По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека.

6 февраля массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 61-м км внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублёвским шоссе.