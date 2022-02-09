В Роспотребнадзоре заявили о доминировании штамма коронавируса «омикрон» в России

В России на штамм коронавируса «омикрон» приходится примерно 70% всех новых случаев инфицирования. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует «омикрон», на все другие штаммы, и прежде всего самый серьёзный штамм (из последних это «дельта»), приходится где-то 30%», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов добавил, что ситуация с коронавирусом в регионах России разная.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.