В Роспотребнадзоре заявили о доминировании штамма коронавируса «омикрон» в России
- РИА Новости
«В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует «омикрон», на все другие штаммы, и прежде всего самый серьёзный штамм (из последних это «дельта»), приходится где-то 30%», — приводит РИА Новости его слова.
Горелов добавил, что ситуация с коронавирусом в регионах России разная.
Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.