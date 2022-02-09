В России за сутки госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 20 178 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 20 185. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

«Количество госпитализаций за сутки составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03%», — отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».