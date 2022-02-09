В центре имени Гамалеи заявили, что «омикрон» не сможет полностью вытеснить «дельту»

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Заведующий лабораторией биотехнологии центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не сможет полностью вытеснить штамм «дельта».
В центре имени Гамалеи заявили, что «омикрон» не сможет полностью вытеснить «дельту»
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  • © Richard Bailey

«Хотя «омикрон» сейчас явно доминирует, у меня нет абсолютной уверенности, что «омикрон» стопроцентно вытеснит «дельту», как «дельта» вытеснила другие варианты, которые были до неё. Всё-таки этот штамм очень сильно отличается антигенно и от «дельты», и от предшествующих вариантов», — заявил Альховский в интервью «Известиям».

По его словам, антитела к омикрон-штамму показывают высокий уровень взаимодействия с «дельтой».

«Те антитела к «омикрону», которые возникают, не очень эффективно взаимодействуют с «дельтой». Однако при высоком титре антитела против «дельты» более или менее нейтрализуют «омикрон», — отметил Альховский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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