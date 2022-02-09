В центре имени Гамалеи заявили, что «омикрон» не сможет полностью вытеснить «дельту»

Заведующий лабораторией биотехнологии центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не сможет полностью вытеснить штамм «дельта».

«Хотя «омикрон» сейчас явно доминирует, у меня нет абсолютной уверенности, что «омикрон» стопроцентно вытеснит «дельту», как «дельта» вытеснила другие варианты, которые были до неё. Всё-таки этот штамм очень сильно отличается антигенно и от «дельты», и от предшествующих вариантов», — заявил Альховский в интервью «Известиям».

По его словам, антитела к омикрон-штамму показывают высокий уровень взаимодействия с «дельтой».

«Те антитела к «омикрону», которые возникают, не очень эффективно взаимодействуют с «дельтой». Однако при высоком титре антитела против «дельты» более или менее нейтрализуют «омикрон», — отметил Альховский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».