Врач Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы при коронавирусе
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«Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — цитирует Чупина РИА Новости.
По его словам, тромбоз может наступить и после перенесения пика заболевания.
К пациентам в группе риска Чупин отнёс больных, страдающих атеросклерозом.
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