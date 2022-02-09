Врач Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы при коронавирусе

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы организма при инфицировании коронавирусом.
Врач Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы при коронавирусе
  • Gettyimages.ru
  • © Arctic-Images

«Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — цитирует Чупина РИА Новости.

По его словам, тромбоз может наступить и после перенесения пика заболевания.

К пациентам в группе риска Чупин отнёс больных, страдающих атеросклерозом.

Ранее врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала о способности коронавируса изменять состав крови в организме пациента.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить