Врач Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы при коронавирусе

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал о рисках осложнений для сердечно-сосудистой системы организма при инфицировании коронавирусом.

«Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — цитирует Чупина РИА Новости.

По его словам, тромбоз может наступить и после перенесения пика заболевания.

К пациентам в группе риска Чупин отнёс больных, страдающих атеросклерозом.

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