Гематолог Бычкова рассказала о влиянии коронавируса на кровь

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Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала о способности коронавируса изменять состав крови в организме пациента.
Гематолог Бычкова рассказала о влиянии коронавируса на кровь
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свёртываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идёт с тромбообразованием», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Бычкова отметила, что любой вирус является иммунным потрясением для организма.

2 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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