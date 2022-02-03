Гематолог Бычкова рассказала о влиянии коронавируса на кровь

Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала о способности коронавируса изменять состав крови в организме пациента.

«При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свёртываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идёт с тромбообразованием», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Бычкова отметила, что любой вирус является иммунным потрясением для организма.

2 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».