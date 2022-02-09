Отоларинголог Лесков прокомментировал отличия насморка при ОРВИ и коронавирусе

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Врач-отоларинголог клиники «Город Детства» Иван Лесков прокомментировал возможные отличия насморка при заболевании гриппом и коронавирусной инфекцией.
Отоларинголог Лесков прокомментировал отличия насморка при ОРВИ и коронавирусе
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные, причем всё это может быть проявлением COVID-19», — рассказал Лесков в интервью радио Sputnik.

Он рекомендовал сдать ПЦР-тест на коронавирус при насморке с целью исключить вероятность заболевания COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об учащении случаев потери обоняния среди больных подвидом штамма коронавируса «омикрон» BA.2.

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