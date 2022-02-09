В Рособрнадзоре отметили необходимость вдумчивых и последовательных изменений ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что необходимо вдумчиво, последовательно и заблаговременно подходить к изменениям Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур. Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и даёт равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, впервые за десять лет в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетное место.

В региональных вузах проходной балл на бюджетное место сократился с 67,5 в 2019 году до 66,9 в 2021 году.

Причиной называется рост числа бюджетных мест, за счёт чего на бюджет смогли поступить абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.