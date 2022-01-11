В России впервые за десять лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет

Впервые за десять лет в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетное место. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

«В 2021 году впервые за десять лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился — пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму», — говорится в исследовании.

В региональных вузах проходной балл на бюджетное место сократился с 67,5 в 2019 году до 66,9 в 2021 году.

Причиной называется рост числа бюджетных мест, за счёт чего на бюджет смогли поступить абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.

Ранее профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала ситуацию с бюджетными местами в вузах.