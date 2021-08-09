Профессор Абанкина прокомментировала ситуацию с бюджетными местами в вузах

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Профессор института развития образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина прокомментировала ситуацию с бюджетными местами в вузах.
Профессор Абанкина прокомментировала ситуацию с бюджетными местами в вузах
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что число бюджетных мест увеличили как в прошлом году, так и в нынешнем, но предоставили их прежде всего региональным учебным заведениям.

«Сделано это в интересах ребят, которым не позволяют доходы семьи переезжать, потом жить в другом городе. А в Москве и Санкт-Петербурге увеличено не было», — сказала эксперт.

Как отметила Абанкина, в случае с НИУ ВШЭ вуз даст возможность поступить абитуриентам с высокими результатами ЕГЭ.

«Наш ректор Никита Анисимов выступил с заявлением, что все ребята, у которых 300 баллов (а у кого-то даже 301), будут зачислены за счёт университета на бюджетные места. Когда такая ситуация складывается, большинство ректоров идёт навстречу студентам, понимая, что вуз очень заинтересован в талантливых ребятах», — сказала она.

Ранее депутаты Госдумы, члены комитета по образованию и науке Михаил Берулава и Гаджимет Сафаралиев в беседе с URA.RU предложили сохранить практику онлайн-обучения после пандемии.

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