Вирусолог Альтштейн выразил надежду на окончание пандемии в России к лету

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по пандемии в России и выразил надежду, что она закончится в стране к лету.

«Я надеюсь, что если мы будем вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, то мы, может быть, до лета с пандемией покончим», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, в скором времени заболеваемость в России может пойти на спад.

Вместе с этим Альтштейн отметил, что пока сложно предсказать, появится ли после «омикрона» следующий вариант коронавируса, но такая вероятность снижается с учётом иммунитета, который будет в стране к концу весны.

Эксперт добавил, что окончание пандемии не значит, что вирус совсем исчезнет.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.