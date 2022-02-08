В польском правительстве решили безвозмездно передать Украине военное оборудование

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Власти Польши приняли постановление о безвозмездной передаче Вооружённым силам Украины (ВСУ) военного оборудования, сообщили в пресс-службе кабмина.
В польском правительстве решили безвозмездно передать Украине военное оборудование
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«Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что данное решение согласовал Совет министров страны.

«Передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — заключили в польском правительстве.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий анонсировал поставки оружия на Украину.

До этого в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак рассказал, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.

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