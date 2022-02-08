Депутат Тумусов прокомментировал заявление Минздрава о QR-кодах по тестам на антитела

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.

Депутат подчеркнул, что это «давно обещанное решение».

«Хорошо, что Минздрав России это юридически оформил. Я думаю, что очень полезно для всех. Главное, сейчас сдать (тест. — RT) на антитела, если они есть, то, видимо, будет (оформляться. — RT) через «Госуслуги» и будет выдаваться QR-код», — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России QR-код по результатам теста на антитела можно будет получить с 21 февраля.