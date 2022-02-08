Попова: снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается только в Москве

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается пока только в Москве. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается только в Москве
  • РИА Новости

«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, снижение составило 5,7% и это первая неделя, когда наблюдается снижение заболеваемости в Москве.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что, по оценкам фонда, Россия на этой неделе пройдёт пик инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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