Попова: снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается только в Москве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается пока только в Москве. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, снижение составило 5,7% и это первая неделя, когда наблюдается снижение заболеваемости в Москве.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что, по оценкам фонда, Россия на этой неделе пройдёт пик инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.