Попова: снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается только в Москве
- РИА Новости
«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва», — цитирует РИА Новости Попову.
По её словам, снижение составило 5,7% и это первая неделя, когда наблюдается снижение заболеваемости в Москве.
Глава Роспотребнадзора также заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что, по оценкам фонда, Россия на этой неделе пройдёт пик инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.