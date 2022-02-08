В ХМАО появилась возможность дистанционно оформить больничный лист
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- РИА Новости
Изменения вступят в силу с 9 февраля, передаёт URA.RU.
«Мы подготовили приказ. В день обращения в медицинскую организацию по телефону, если больница понимает, что состояние пациента удовлетворительное и он врачом может быть осмотрен на следующий день или через день, то выписывается лист нетрудоспособности на семь дней в день обращения. Позже пациент в течение одного-двух дней будет осмотрен врачом, с отсрочкой», — сказал Добровольский.
Он добавил, что для пациента, переболевшего коронавирусом в лёгкой форме, закрытие больничного будет проходить дистанционно после общения с участковым врачом.
Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге заработала временная система закрытия и выдачи больничного. Сервис доступен жителям посредством службы 122.